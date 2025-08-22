통일부 차관 “6년간 ‘제로’인 남북관계, 기필코 복원”
“앉아서 기다리지 않을 것”
김남중 통일부 차관이 “6년간 ‘제로’(0) 상태에 이른 남북관계를 기필코 복원해 나가겠다”고 밝혔다.
김 차관은 22일 서울 중구 프레스센터에서 진행된 ‘통일미래포럼’ 축사에서 “이재명정부는 앉아서 기다리지 않고 북한이 우리의 선의에 호응해 나올 수 있도록 지속해서 여건을 만들어 나갈 것”이라며 이같이 말했다.
그는 “정부 출범 후 이미 여러 가지 조치들이 있었다. 대북 확성기와 대북 심리전 방송을 중단했고 민간의 대북 접촉을 전면 승인한다는 방침도 세웠다”며 “일방의 이익이나 누구를 의식한 행보가 아니라 남과 북 모두의 안정과 번영을 위한 것”이라고 강조했다. 그러면서 “탑을 쌓는 데는 오랜 시간이 필요하지만 탑이 무너지는 것은 한순간”이라며 “남북 간에 신뢰를 쌓아 나간다는 것은 이와 같이 탑을 쌓는 것과 같다”고 말했다.
아울러 김 차관은 “통일은 단기간의 결실이 아니라 긴 시간과 국민적 합의를 필요로 하는 대역사”라며 “우리가 희망과 인내를 가지고 함께 노력한다면 평화와 번영의 통일 한반도는 결코 요원한 꿈만은 아닐 것”이라고 밝혔다.
