“걷는데 방해되잖아” 행인 흉기로 찌른 50대 검거

신고를 받고 출동한 경찰은 A씨를 현행범으로 체포했다.

통행 중 시비가 붙은 시민을 흉기로 찌른 50대 남성이 경찰에 붙잡혔다.전북 정읍경찰서는 말다툼 하던 행인을 흉기로 찔러 다치게 한 50대 남성 A씨를 살인미수 혐의로 조사 중이라고 22일 밝혔다. A씨는 전날 오후 11시15분쯤 정읍시 시기동 강가에서 흉기로 30대 남성 B씨를 찌른 혐의를 받는다. B씨는 병원으로 옮겨져 수술받았으며 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.경찰 조사에 따르면 강가를 지나던 A씨는 인근에서 평상을 펴고 식사 중이던 B씨와 말다툼을 했다. B씨 일행이 펴놓은 평상이 통행에 방해가 된다는 게 주된 이유였다. 시비가 붙자 A씨는 소지하고 있던 흉기로 B씨의 흉부를 한 차례 찌른 것으로 알려졌다. B씨 지인들의경찰 관계자는 “A씨가 왜 흉기를 소지했는지 등을 확인 중”이라며 “구속영장 신청을 검토할 예정”이라고 전했다.권민지 기자 10000g@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지