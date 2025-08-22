삼성바이오 분할 한 달 연기… 에피스홀딩스 11월 출범

증권신고서 지연 여파

11월 24일 재상장 예정

인천 송도 삼성바이오로직스 4공장 전경. 삼성바이오 제공

삼성바이오로직스의 CDMO(위탁개발·생산), 신약개발 사업 분할이 오는 10월 17일 최종 결정된다.