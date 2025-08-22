충청 U대회 조직위, 27일 대회 성공 위한 토론회 개최
충청 유니버시아드대회 조직위원회는 오는 27일 서울 국회의원회관에서 합동 토론회를 개최한다고 22일 밝혔다.
이번 토론회는 ‘충청 유니버시아드대회를 넘어, 충청의 미래로’를 주제로 대회의 성공적 개최와 충청권 발전 전략을 모색하는 차원에서 마련됐다.
전용배 단국대 교수의 ‘충청 U대회 성공개최를 위한 전략 및 정책 방향’ 발제에 이어 ‘국제경기대회가 지역 발전에 미치는 영향’ 등에 대한 참석자들의 토론이 이어질 예정이다.
강창희 조직위원장은 “학계의 연구와 현장의 경험, 정책적 대안을 아우르는 뜻깊은 논의의 장이 될 것”이라며 “충청이 힘을 모아 세계적 스포츠 축제를 성공적으로 치러낼 수 있을 것”이라고 말했다.
2027 충청 유니버시아드대회는 국제종합 경기대회로 2027년 8월 1∼12일 대전·세종·충북·충남에서 개최된다.
세종=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
