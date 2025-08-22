에이즈 감염 숨기고 여중생 성 매수 50대…징역 7년
피해 학생들 성병 검사서 ‘음성’
후천성면역결핍증(AIDS·에이즈) 감염 사실을 숨기고 여중생과 성관계를 한 50대 남성이 징역 7년을 선고받았다.
광주지법 형사11부(부장판사)는 25일 미성년자의제강간 등 혐의로 구속기소된 A씨(50)에게 징역 7년을 선고했다. 또 아동·청소년 관련 기관 취업을 10년간 제한하고 신상정보 공개 10년, 위치추적 전자장치 부착 명령 6년 등을 명령했다.
재판부는 “에이즈 감염 사실을 숨기고 예방 행위 없이 감염 전파·매개 행위를 했고, 과거 4차례 동종 범죄 처벌 전력 등을 고려했다”고 판시했다.
A씨는 2023년부터 지난해까지 채팅앱을 통해 알게 된 여중생들을 성적으로 학대하거나, 8차례에 걸쳐 성매수를 한 혐의 등으로 기소됐다.
특히 A씨는 자신이 에이즈에 감염된 사실을 알고도 피해 학생들과 성관계를 하는 등 감염병을 전파한 혐의로도 재판에 넘겨졌다. 피해 학생들은 성병 감염 검사에서 모두 음성이 나온 것으로 확인됐다.
A씨는 수사기관의 조사 과정에서 “고혈압·당뇨 약을 가져다 달라”고 요구했다가, 에이즈 감염 사실이 들통났다.
