“출근길에 또”…삼성페이 결제 ‘먹통’으로 불편
현대카드 등록·결제 오류
2시간40분만에 복구 완료
삼성전자 모바일 간편결제 서비스 ‘삼성페이’에서 또다시 결제 오류가 발생해 출근길 이용자들이 불편을 겪었다.
22일 오전 6시10분쯤부터 삼성페이 내 현대카드의 등록 및 결제 오류가 발생했다. 복구는 약 2시간40분 뒤인 8시50분께 완료됐다.
삼성전자는 이날 오전 관련 공지를 통해 “현대카드에서 조치가 완료돼 현재 정상 결제가 가능하다”며 “카드사와 함께 재발 방지를 위해 지속해 노력하겠다”고 안내했다.
삼성전자 측은 “현대카드 쪽에서 발생한 문제로 장애가 발생한 것으로 보고 있다”면서도 “구체적인 원인은 확인이 필요하다“고 설명했다.
올해 삼성페이 결제 오류는 지난 4월과 6월에 이어 이번이 세 번째다. 지난 6월 경우 출근 시간대인 평일 오전 7시부터 10시까지 결제 오류가 지속됐다. 당시 삼성전자는 일부 카드사와 전용선 네트워크 문제 때문이라고 밝혔으나, 당국 조사 결과 이날 삼성SDS 수원 데이터센터에서 일어난 방화벽 오류 때문으로 파악됐다.
박선영 기자 pomme@kmib.co.kr
