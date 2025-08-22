김정은, 러 파병군 유족 껴안고 눈물… “불만 잠재우기”

러시아 파병 정당성 강조… 사기 북돋기 의도도

우크라와 협상 앞둔 러에 보내는 메시지 성격도

김정은 북한 국무위원장이 해외작전에서 희생된 병사들을 추모하며 유가족들에게 위로의 마음을 전했다고 조선중앙TV가 22일 보도했다. 연합뉴스·조선중앙TV화면

북한 내부에서 파병에 대한 불만이 나오는 것을 우려해 내부 민심을 다잡고 사기를 북돋으려는 의도로 해석된다. 동시에 우크라이나와 평화 협상 가능성이 거론되는 러시아를 향해 본인들의 입지를 부각하는 목적도 담긴 것으로 보인다.

양무진 북한대학원대 교수는 “러·우 간 종전 협상에 있어서 본인들이 소외되는 것에 서운함을 내포했을 가능성도 있다”고 말했다.