GS칼텍스-합동참모본부, 합동 훈련…국가 위기 상황 대응력 강화
GS칼텍스 여수공장서 유류인수 및 분배훈련 실시
정유시설 방호·안정적 유류 지원태세 확립
GS칼텍스는 합동참모본부와 함께 2025 을지훈련의 일환으로 여수공장에서 ‘민관군 통합 유류인수 및 분배 훈련’을 실시했다고 22일 밝혔다.
지난 20~21일 함참이 주관해 실시한 훈련은 전시 상황에서 우리 군에 유류를 안정적으로 공급하기 위한 민·관·군 협력 체계를 점검하고 강화하는데 중점을 뒀다.
특히 합참과 GS칼텍스는 전쟁의 승패를 좌우하는 핵심 요소 중 하나인 유류 보급 등 군수 지원의 중요성에 대한 공감대를 바탕으로 이번 훈련을 준비했다.
적시 군수 지원은 현대전의 승패에 결정적인 역할을 하며, 유류는 전투의 지속성을 유지하는데 가장 중요하다는 분석이다.
군은 평시 군 저장 시설과 각 지역의 저유시설에 유류를 저장하고 있으며, 전시에는 군 인수반이 직접 정유사로부터 유류를 인수하여 유조차, 유조선, 유조화차 등 다양한 수단을 활용해 전투부대로 공급하게 된다.
훈련을 주관한 문우범 합참 수송물자과장(공군 대령)은 “이번 훈련은 다양한 작전환경에서 유류인수 및 수송능력을 확인하고, 민관군의 협업을 통해 충무계획의 실효성을 검증하여 발전방향을 모색할 수 있는 기회였다”면서 “매년 산업통상자원부 및 국내 정유사와 유기적인 협업체계를 확립하여 전승 보장을 위한 완벽한 군수지원태세를 확립해 나가겠다”고 강조했다.
GS칼텍스는 군 인수반의 사무소 설치 지원 및 군이 직접 유류를 출하할 수 있도록 시스템을 인계하는 등 전시 체제로 신속하게 전환하는 훈련을 통해 군 인수반이 충무 계획에 기초, 산업동원 물량으로 반영된 각 군의 인수량을 확인하고 각 군 유조차를 통제하여 배정된 유류를 지원지역으로 원활히 후송할 수 있도록 했다.
김성민 GS칼텍스 생산본부장은 “군과 함께 훈련에 적극 참여하면서 전시에도 민관군에 대한 꼭 알맞은 시기에 원활히 유류 공급이 수행될 수 있도록 계획을 수립하고 있으며, 시스템 해킹, 송유관 파괴 등 다양한 유형의 공격 발생시 신속히 복구하고, 생산공정을 정상화하는 능력을 확보하여 안정적인 유류공급 체계를 갖추고 있다”고 말했다.
여수=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사