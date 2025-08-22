대만 찾은 젠슨 황 “중국에 칩 공급, 미국과 대화 중”
TSMC 방문 위해 대만 찾아
“대중 공급 아직 알 수 없어”
인공지능(AI) 칩을 생산하는 미국 반도체 기업 엔비디아의 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 세계 최대 파운드리(반도체 위탁생산) 기업 TSMC를 방문하기 위해 대만을 찾았다.
로이터통신에 따르면 황 CEO는 22일 대만 수도 타이베이 쑹산공항에서 취재진과 만나 “TSMC를 찾아 새 제품에 대해 논의할 것”이라며 “중국에 H20 모델 후속 칩을 공급하는 문제와 관련해 미국과 대화 중”이라고 말했다.
다만 중국에 대한 공급 결정 여부나 시기와 관련해서는 “그것을 알기에는 아직 이르다”고 덧붙였다. 결국 도널드 트럼프 미국 행정부가 결정할 것이라는 얘기다.
H20 칩은 엔비디아의 최신형 AI 반도체보다 연산 능력이 낮지만 미국 정부의 수출 규제 대상에는 포함되지 않아 중국에 판매할 수 있는 최고급 사양 모델로 평가된다.
중국 AI 스타트업 딥시크와 틱톡 운영사인 바이트댄스 등 중국 IT 기업들이 H20 칩을 사용하고 있는 것으로 관측된다.
트럼프 행정부는 지난 4월 엔비디아의 H20 칩 대중 수출을 불허했다가 지난달 판매를 허용했다. 엔비디아는 H20 판매 수익의 15%를 미국 정부에 납부하는 조건으로 중국에 대한 수출 재개 허가를 받았다.
다만 중국 당국은 자국 기업들에 대해 H20 칩 사용을 제한하라는 내용의 지침을 내린 것으로 알려졌다.
김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr
