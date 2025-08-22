[속보] 李대통령, 中에 특사단 파견…시진핑에 친서 전달

[속보] 李대통령, 中에 특사단 파견…시진핑에 친서 전달
이재명 대통령이 24일 중국으로 특사단을 보낸다. 단장은 박병석 전 국회의장이 맡았다.
강유정 대통령실 대변인은 22일 브리핑에서 “중국 특사단은 24~27일 중국에 머물면서 주요 인사들을 면담하고 양국의 우호 증진방안에 대한 이 대통령의 메시지를 전달할 것”이라고 밝혔다. 박 단장과 함께 김태년·박정 더불어민주당 의원과 노태우 전 대통령의 아들인 노재헌 동아시아문화재단 이사장이 동행한다.
특사단은 25일 왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장과 면담할 예정이다. 26일에는 자오러지 전국인민대표회의 상무위원장과 만난다.
강 대변인은 “이 대통령의 친서도 (시 주석에게) 전달할 예정”이라며 “친서에는 양국 국민의 민생에 실질적으로 기여하는 한중관계를 만들자는 메시지가 담겼다”고 전했다. 다만 강 대변인은 “특사단은 일정상의 어려움으로 시 주석을 직접 만나지는 않을 것으로 보인다”고 설명했다.
앞서 이 대통령은 11개 나라에 특사단을 보냈다. 이번 중국 특사단이 새 정부 출범을 계기로 파견하는 마지막 특사단이라는 게 강 대변인의 설명이다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
