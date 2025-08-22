검찰, 울산 스토킹 살인미수범 ‘33세 장형준’ 신상 공개
울산에서 교제하던 여성을 흉기로 수십 차례 찔러 살해하려 한 장형준(33) 씨의 신상이 22일 공개됐다.
울산지검 형사1부(부장검사 이영화)는 이날 결별을 통보한 전 여자친구를 흉기로 살해하려 한 혐의(살인미수 등)로 장 씨를 구속 기소했다고 밝혔다.
또 이번 사건이 특정강력범죄의 처벌에 관한 특례법 상 신상정보 공개 요건에 해당한다고 보고 이날 신상정보공개심의위원를 열어 장씨의 이름·나이·얼굴 등을 공개하기로 결정했다.
관련 정보는 이날부터 9월 20일(30일간)까지 울산지검 홈페이지에 게시된다.
디지털 성범죄나 아동 대상 성범죄자가 아닌 살인미수 피의자의 신상이 공개된 것은 이번이 처음이다.
장씨는 지난달 28일 울산 북구의 한 병원 주차장에서 전 연인인 A씨(20대·여)를 흉기로 수차례 찌른 혐의를 받는다.
그는 A씨가 이별을 통보하자 감금과 폭행, 스토킹 범행을 이어갔고 법원으로부터 접근금지 등 잠정조치를 받았음에도 범행을 저지른 것으로 조사됐다. A씨는 시민들의 제지와 신속한 응급조치로 목숨을 건졌다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
