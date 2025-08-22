울산 ‘스토킹 살인미수’ 피의자는 33세 장형준…검찰, 신상공개
교제했던 여성을 흉기로 수십 차례 찔러 살해하려 한 장형준(33)씨의 신상이 22일 공개됐다.
울산지검은 신상정보공개심의위원회를 열어 장씨에 대한 신상정보 공개를 결정했다고 밝혔다.
장씨의 이름과 나이, 얼굴은 이날부터 30일간 울산지검 홈페이지에 게시된다.
장씨는 지난달 28일 전 연인인 20대 여성을 찾아가 흉기로 수십 차례 찌른 혐의를 받는다.
그는 이별 통보를 한 피해자에게 감금·폭행·스토킹 범행을 저질러 법원으로부터 접근금지 등 잠정조치 결정을 받았는데도 또 찾아가 범행했다.
당시 현장에 있던 시민들이 장씨를 제지하고 응급처치하기도 했다.
피해자는 여러 차례 큰 수술을 받고 현재 치료 중이다.
검찰은 살인미수 혐의로 장씨를 구속해 재판에 넘겼다.
살인미수 피의자의 신상이 공개된 것은 이번이 처음인 것으로 알려졌다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
