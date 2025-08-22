‘2명 사망·13명 부상’ 제기동 다세대주택 방화범 檢 송치
입원치료 받던 피해자 사망
서울 동대문구 제기동의 다세대주택에 불을 질러 15명의 사상자를 낸 30대 남성 A씨가 검찰에 넘겨졌다.
서울 동대문경찰서는 현주건조물방화치사상 혐의를 받는 A씨를 서울북부지검에 구속 송치했다고 22일 밝혔다.
A씨는 지난 12일 오후 11시52분쯤 제기동의 4층짜리 다세대주택 주차장에 불을 지른 혐의를 받는다. 이 화재로 입원 치료 중이던 피해자 1명이 추가로 사망하면서 2명이 숨지고 13명이 다쳤다. 당시 필로티 구조(벽면 없이 기둥만 설치한 개방형 구조)로 된 주차장에서 시작된 불은 빠르게 퍼졌다.
범행 직후 도주한 A씨는 지난 14일 서울 성동구의 한 상가 앞에서 체포됐다. 경찰은 15일 밤 A씨에 대해 구속영장을 신청했고, 다음 날 법원은 “도망할 염려가 있다”며 구속영장을 발부했다.
조민아 기자 minajo@kmib.co.kr
