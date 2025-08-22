킨텍스 ‘2025 경기국제웹툰페어’ 내달 18일부터 열려

9월 18~19일 이틀간 열리는 B2B 비즈니스 상담회에는 국내 웹툰 기업 85개 사와 국내외 바이어 75개 사가 참여한다. 1대1 매칭 상담을 통해 해외 수출 계약 및 IP 거래가 추진되며 네이버웹툰㈜, ㈜카카오엔터테인먼트, ㈜스튜디오하이, 케이더블유북스, 다온크리에이티브, ㈜알에스미디어, 스토리숲 등 대표 기업이 참가한다.

B2C 전시회에는 웹툰 스튜디오, 2차 콘텐츠 제작사, 신기술 기업, 교육기관, 대학, 아마추어 작가 등 총 130개사가 참여한다. 특히 학생과 작가 지망생도 자유롭게 부스를 마련할 수 있어 신인 작가들의 등용문이자 차세대 인재 육성의 장으로 주목받고 있다.

한편, 2025 경기국제웹툰페어는 공식홈페이지에서 9월 14일까지 사전 등록 시 무료 입장이 가능하다.