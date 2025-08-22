킨텍스 ‘2025 경기국제웹툰페어’ 내달 18일부터 열려
킨텍스 9월 18일부터 21일까지 4일간 일산 킨텍스에서 국내 최대 규모의 웹툰 전문 전시회 ‘2025 경기국제웹툰페어’를 개최한다고 22일 밝혔다.
2019년 시작해 올해 7회째를 맞는 이번 행사는 웹툰 산업 전반을 아우르는 국내 유일의 전문 전시회로 일반 참관객을 대상으로 한 B2C 전시회와 국내외 바이어가 참여하는 B2B 비즈니스 상담회로 구성된다. 올해는 B2B 기능을 대폭 강화해 국내 웹툰IP(지식재산권)의 수출 및 거래를 촉진하는 전문 전시회로 자리매김할 예정이다.
9월 18~19일 이틀간 열리는 B2B 비즈니스 상담회에는 국내 웹툰 기업 85개 사와 국내외 바이어 75개 사가 참여한다. 1대1 매칭 상담을 통해 해외 수출 계약 및 IP 거래가 추진되며 네이버웹툰㈜, ㈜카카오엔터테인먼트, ㈜스튜디오하이, 케이더블유북스, 다온크리에이티브, ㈜알에스미디어, 스토리숲 등 대표 기업이 참가한다.
B2C 전시회에는 웹툰 스튜디오, 2차 콘텐츠 제작사, 신기술 기업, 교육기관, 대학, 아마추어 작가 등 총 130개사가 참여한다. 특히 학생과 작가 지망생도 자유롭게 부스를 마련할 수 있어 신인 작가들의 등용문이자 차세대 인재 육성의 장으로 주목받고 있다.
부대행사도 풍성하다. 참관객 참여형 ‘웹툰 골든벨’, 유튜버 ‘만화선배’ 특별 프로그램, 인기 작가 강연 등이 진행된다. 또 웹툰 그라운드, 웹툰 스트리트, 코스어 소통라운지, 콜라보 카페 등의 상설 공간에서는 현장을 찾은 관람객들이 웹툰 문화를 직접 체험할 수 있도록 했다.
이재율 킨텍스 대표이사는 “올해 경기국제웹툰페어는 글로벌 바이어, 국내 대표 기업은 물론 미래를 준비하는 신인·아마추어 작가까지 함께하는 열린 축제로 마련했다”며 “창작자들에게는 도전의 무대가 되고, 산업계에는 지속 성장의 계기가 되길 바란다”고 말했다.
한편, 2025 경기국제웹툰페어는 공식홈페이지에서 9월 14일까지 사전 등록 시 무료 입장이 가능하다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
