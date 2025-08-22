현대차·기아-배터리 3사, 전기차 안전기술 강화 협력
세계 최고 수준 안전 기술 개발 목표
지난해 8월부터 5대 협업 과제 진행
전기차 화재 등에 대한 세계 최고 수준 안전 기술을 확보하기 위해 국내 자동차·배터리 기업들이 또다시 손을 잡았다.
현대자동차·기아는 22일 경기 화성시 남양연구소에서 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온 등 국내 배터리 3사와 전기차 배터리 안전 강화 기술개발을 위한 1년 동안의 협업 결과를 발표하고, 향후 협력 고도화를 위한 업무협약을 체결했다.
체결식에는 양희원 현대차·기아 R&D본부장 사장, 김동명 LG에너지솔루션 대표, 최주선 삼성SDI 대표, 이석희 SK온 대표를 비롯해 국토교통부, 산업통상자원부, 환경부 등 정부 부처 관계자들이 참석했다.
이번 협력은 국내 기업들이 힘을 모아 세계 최고 수준의 배터리 안전 기술을 확보하고, 나아가 국가 경쟁력 강화에도 기여할 수 있다는 각 사의 공감대를 바탕으로 시작됐다.
지난해 8월 현대차·기아는 연구개발, 생산공정, 품질, 특허 등에 소속된 인력을 모아 ’배터리 안전확보 TFT’를 구성할 것을 제안했다. 여기에 배터리 3사가 화답하면서 협업이 진행됐다.
당시 현대차·기아와 배터리 3사는 협업의 하나로 배터리 품질 및 안전을 제고하기 위한 5대 협업 과제를 선정했다.
먼저 안전 특허와 관련해서 이들 업체는 화재 예방 등 각자 개발한 안전 특허 기술 공유를 목표로 잡았다. 각 사별로 배터리 셀이 비정상적으로 열화할 때 안전성을 확보하기 위한 소재, 설계, 부품구조 등 특허 기술을 개발하고 이를 부분적으로 공유하는 방식이다.
디지털 배터리 여권은 배터리의 생산 및 폐기, 재활용 등 모든 생애주기 정보를 디지털화하는 제도에 대응하기 위한 과제다. 현대차·기아와 배터리 3사는 국제 표준을 만족하고, 안전 특화 항목을 추가한 신규 배터리 품질 추적 시스템을 구축하고 있다.
설계 품질 과제는 배터리 화재 원인을 사전 검증하기 위해 배터리 셀에 강건화 설계를 적용하고, 궁극적으로 배터리 안전성을 높이는 것이 목표다.이를 위해 배터리 셀을 구성하는 인자의 설계 방식에서부터 개선점을 도출하고, 표준 검증 기준과 관리 방안을 고도화해 셀을 설계하는 과정에 반영할 계획이다.
제조 품질은 셀 제조 공정을 점검해 생산 안정화 및 불량률을 감소시키는데 집중한다. 향후에는 인공지능(AI)를 활용해 분석 품질을 높인 지능형 제조관리 시스템을 구축할 예정이다.
마지막 소방 기술 과제와 관련해서 현대차·기아와 배터리 3사는 배터리 셀 화재 감지 시스템과 화재 진압 기술을 공동 연구한 특허를 출원했다. 국립소방연구원과 함께 전기차 화재 발생 대응 가이드도 개정했다.
이들 업체는 이날 행사에서 TFT 종료 후에도 협력이 지속될 수 있도록 하는 ‘배터리 안전 강화를 위한 업무협약’도 체결했다. 각 사는 앞으로도 안전 신기술을 추가 개발하고 특허 지식재산권을 공유하는 등 협력을 강화할 예정이다. 또, 열전이 방지 기술, 소방 기술 등을 고도화해 전기차 배터리 안전 표준을 만들기 위한 노력을 지속한다는 방침이다.
박선영 기자 pomme@kmib.co.kr
