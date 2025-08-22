노벨피아, 조회수당 작가 정산금 이벤트 1000억 확대
메타크래프트가 운영하는 웹소설 플랫폼 노벨피아가 작가들에게 지급하는 조회수당 정산 이벤트 금액을 기존 500억원에서 1000억원으로 확대 적용한다고 밝혔다.
노벨피아는 2021년 1월 ‘조회수당 정산’이라는 파격적인 정책을 업계 최초로 도입한 바 있다. 단순히 조회수만으로도 정산금을 지급하는 이 제도는 연재 플랫폼에서 시도된 적 없는 방식으로, 누구나 글을 쓰고 수익을 실현할 수 있는 구조를 통해 작가들의 창작 의욕을 높이고 독자에게는 다양한 장르의 작품을 접할 수 있는 기회를 제공해왔다.
이번 정산금 상향은 노벨피아의 성장과 함께, 작가와 독자 모두가 누릴 수 있는 창작 생태계를 더욱 강화하기 위한 이벤트다. 실제로 노벨피아는 서비스 런칭 이후 조회수당 정산 이벤트와 함께 빠르게 성장하며 웹소설 시장의 대표 플랫폼 중 하나로 자리 잡았다.
노벨피아 관계자는 “조회수만으로도 작가가 정산을 받을 수 있다는 점이 플랫폼 내 창작 활성화와 유저 유입 모두에 긍정적인 영향을 미쳐왔다”며 “이번 1000억원으로의 상향은 더 많은 창작자에게 기회를 열어주고, 웹소설 시장의 가능성을 함께 확장해 나가겠다는 의지”라고 말했다.
이어 “작가들께는 안정적인 집필 환경을, 독자분들께는 다채로운 작품 경험을 제공할 수 있도록 앞으로도 과감한 투자와 지원을 이어갈 계획”이라며 “1000억원으로의 상향 이후에도 안주하지 않고 꾸준히 나아가겠다”고 강조했다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
