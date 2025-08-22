태국서 필로폰·케타민 몸에 붙여 들여온 일당 12명 검거
최대 20만명 분량 마약 밀반입
이달 초 검찰 송치
필로폰·케타민 등 마약을 태국에서 한국으로 몰래 들여온 일당 12명이 경찰에 붙잡혔다.
서울 서초경찰서는 지난해 9~10월 태국에서 필로폰과 케타민 6㎏을 국내로 밀반입한 마약 조직 총책을 비롯한 피의자 12명을 검거했다고 22일 밝혔다. 이 가운데 9명이 구속됐다.
이들은 지난해 9월 총 3차례에 걸쳐 필로폰 3㎏, 케타민 3㎏을 국내로 밀반입하고, 텔레그램 등을 통해 유통한 혐의(마약류관리법 위반 등)를 받는다. 이들이 밀반입한 필로폰과 케타민은 최대 20만명에게 투약할 수 있는 분량이다.
밀반입책 5명은 마약을 몸에 부착해 숨기는 일명 ‘바디패커’ 방식으로 들여왔다. 유통책 5명은 친구 소개나 고액 아르바이트를 미끼로 범행에 가담한 것으로 조사됐다.
밀수를 지휘한 총책은 태국에서 붙잡혔다. 경찰은 이들에게 인터폴 적색 수배를 발령해 현지에서 검거하고, 이달 초 국내 송환해 검찰에 구속 송치했다. 총책 중에는 과거 밀수 범행으로 총 4건의 수배가 내려진 상습 마약사범이었다.
조민아 기자 minajo@kmib.co.kr
