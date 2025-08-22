용인 오피스텔 30대 여성 살해용의자 강원도서 검거
경기 용인시에서 30대 여성을 살해한 뒤 달아났던 용의자가 범행 30시간만에 검거됐다.
용인서부경찰서 등에 따르면 22일 오전 8시48분쯤 강원도 홍천군 남면 소재 야산에서 살인 혐의를 받는 30대 남성 A씨를 긴급체포했다.
A씨는 전날 오전 2시40~50분쯤 용인시 수지구의 한 오피스텔 지하주차장에서 지인인 30대 여성 B씨를 미리 준비한 흉기로 수차례 찔러 살해한 혐의를 받고 있다.
사건 발생 후 3시간여가 지난 오전 5시45분쯤 한 주민이 숨진 B씨를 발견해 신고했으며, 경찰은 CCTV 영상 등을 통해 용의자 신원을 A씨로 특정한 뒤 추적 수사를 진행했다.
A씨는 범행 직후 차량을 몰고 홍천군으로 이동한 뒤 전날 오전 4시쯤 한 학교 앞에 차량과 범행에 쓴 것으로 추정되는 흉기를 버려두고 달아났다.
추적에 나선 경찰은 CCTV 등을 통해 A씨가 인근 야산으로 도주한 정황을 파악하고 해당 지점을 중심으로 집중 수색에 나섰으며 경기남부경찰청이 투입한 수색견이 A씨를 발견한 뒤 강원경찰청 형사기동대가 그를 체포했다.
A씨가 발견된 지점은 차량을 세워둔 채 도주했던 학교에서 2㎞가량 떨어진 것으로 전해졌다. 경찰은 이날 오전 중 A씨를 강원경찰청에서 용인서부경찰서로 압송해 자세한 경위를 조사할 방침이다.
A씨와 B씨는 지인 관계로, 앞서 지난 5월 B씨가 A씨로부터 범죄 피해를 봤다고 신고해 화성동탄경찰서 여성청소년과의 수사가 이뤄진 바 있다. A씨 역시 지난 6월 B씨를 처벌해 달라는 내용의 신고를 한 것으로 파악됐다. 이에 B씨의 경찰 신고에 앙심을 품은 A씨가 보복 범죄에 나섰을 가능성도 제기되고 있다.
경찰은 B씨의 시신을 국립과학수사연구원에 부검 의뢰해 정확한 사인을 규명할 방침이며, B씨의 생전 행적과 동선 등을 토대로 A씨가 범행 전 미행을 이어갔는지 등을 종합적으로 살펴볼 예정이다.
