BBQ, ‘핵심 상권’ 강남역에 대형 매장 오픈
‘유동 인구 밀집’ 강남역 핵심 상권에 오픈
80석 규모, 치킨·피자 및 수제맥주 등 50개 메뉴
BBQ가 서울의 대표적인 인구 밀집 지역인 강남역 인근에 새로운 프리미엄 매장을 선보인다.
제너시스BBQ 그룹은 최근 2호선 강남역 2번 출구, 신분당선 3·4번 출구에 인접한 먹자골목 상권에 ‘BBQ 강남점’을 오픈했다고 22일 밝혔다.
국내 주요 기업 및 외국계 IT 기업이 몰려 있는 상권으로, 다양한 오피스 시설 및 오피스텔, 주거 단지, 학원 등의 생활 반경에 인접해 점심과 저녁시간 모두 붐비는 지역이다. 이에 BBQ는 가족 단위의 나들이와 연인들의 데이트, 직장인 회식까지 다양한 형태의 방문객들의 유입이 많을 것으로 기대하고 있다.
BBQ 강남점은 168㎡(약 50평), 80석의 대규모 매장이다. 해당 매장은 BBQ의 대형 플래그십 매장인 ‘빌리지’의 인테리어를 적용해 고급 레스토랑을 연상시키는 세련된 공간 구성이 특징이다.
강남점에서는 황금올리브치킨을 비롯해 자메이카 통다리 구이 등 BBQ를 대표하는 치킨 메뉴들과 함께 떡볶이, 피자, 수제 맥주 등 50여가지의 인기 메뉴들을 제공한다.
BBQ 관계자는 “BBQ 강남점은 치킨, 피자를 비롯한 수제맥주 등 다양한 메뉴를 즐길 수 있는 공간”이라며 “서울에서도 가장 뜨거운 상권인 강남의 미식 문화를 대표하는 랜드마크로 성장하도록 다양한 맛과 즐겁게 즐길 수 있는 문화를 선보이겠다”고 말했다.
김성훈 기자 hunhun@kmib.co.kr
