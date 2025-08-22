BBQ, ‘핵심 상권’ 강남역에 대형 매장 오픈

‘유동 인구 밀집’ 강남역 핵심 상권에 오픈

80석 규모, 치킨·피자 및 수제맥주 등 50개 메뉴

BBQ 제공

BBQ가 서울의 대표적인 인구 밀집 지역인 강남역 인근에 새로운 프리미엄 매장을 선보인다.

