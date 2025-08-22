변사사건 현장서 사라진 금목걸이…경찰 등 관련자 조사
변사 사건 현장에서 사망자가 착용하고 있던 고가의 금목걸이가 사라져 경찰이 관련자 조사에 착수했다.
인천경찰청 형사기동대에 따르면 지난 20일 오후 2시쯤 인천시 남동구 한 빌라에서 50대 남성 A씨가 숨진 채 발견됐다.
조사 과정에서 사망한 A씨가 착용하고 있던 시가 1100만원 상당의 20돈짜리 금목걸이가 현장에서 사라진 사실이 드러났다.
금목걸이는 최초 출동한 형사가 휴대전화로 촬영한 사망자 사진에는 확인됐지만, 이후 인천경찰청 과학수사대가 촬영한 사진에서는 보이지 않았다.
사망한 A씨는 현장에 출동한 소방 당국에 의해 처음 발견됐고, 소방 측은 사망한 사실을 확인한 뒤 경찰에 사건을 인계했다. 이후 사망 원인 조사를 진행하는 과정에서 금목걸이의 행방이 문제로 드러난 것이다.
사라진 목걸이를 두고 현장에 있던 경찰관들은 내부자 소행을 의심해 서로의 소지품을 확인했지만, 금목걸이는 발견되지 않았다. 경찰은 현장에 출동한 형사 2명, 검시 조사관 1명, 과학수사대 직원 2명 등 총 5명에 대해 조사에 착수했다.
경찰 관계자는 “금목걸이의 행방은 아직 확인되지 않았다”며 “공정성과 객관성을 확보하기 위해 형사기동대가 수사를 맡아 진행 중”이라고 말했다.
