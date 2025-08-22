이주민 사역 30년, ‘긍휼’ 넘어 ‘목양’으로 새 길 찾는다

이랜드 재단 아시안미션, ‘이주민목양 컨설테이션’ 열어 패러다임 전환 모색

이주민들과 깊은 관계를 맺는 과정은 여러 현실적인 장벽에 부딪힌다. 이영석 한결교회 목사는 “사역 경험을 통해 처음에는 언어와 문화 차이로 어려움을 겪지만, 관계가 깊어지면 이주민들이 가진 물질 중심적 가치관과 충돌하게 된다”고 설명했다. 그러면서 “도움을 당연하게 여기거나 개인의 이익만을 좇는 모습을 보며 좌절을 겪었다”고 털어놓았다. 2016년 김해에서 사역을 시작한 한결교회는 한국인과 이주민이 함께하며 다음세대를 위한 글로벌 선교원을 운영하고 있다.

이미희 타이포천안디옥교회 목사는 매주 정해진 요일에 반드시 성도들을 찾아가는 약속을 꾸준히 지켜왔다. 그는 이러한 성실한 모습이 성도들에게 목회자의 진심을 느끼게 했다고 전했다. 타이포천안디옥교회는 2018년 포천 지역 태국인들을 섬기기 위해 세워졌다. 이영석 목사 또한 “열 명을 한 번씩 만날 힘으로 한 명을 열 번 만나야 한다”는 원칙 아래, 한 사람과의 깊은 관계 속에서 체계적인 말씀 교육을 병행할 때 진정한 변화가 시작된다고 말했다.