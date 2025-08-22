“금어기 풀렸다”… 쿠팡·이마트, 꽃게로 최저가 경쟁

쿠팡도 ‘햇꽃게 대전’ 참전

100g당 760원…이마트와 같아

활꽃게 판매가, 홈플러스 1090원·롯데마트 992원

이마트 제공

서해안 꽃게 금어기가 풀리면서 유통업계가 햇꽃게 판매 경쟁에 나섰다.



쿠팡은 로켓프레시를 통해 22일부터 다음 달 1일까지 ‘가을 꽃게 기획전’을 진행한다고 밝혔다. 오는 24일까지 사흘간 쿠팡의 활꽃게(산꽃게) 판매가는 카드할인 적용 시 100g당 760원으로 대형마트 중에서 최저가에 선보인 이마트와 동일하게 책정됐다.



쿠팡은 지난해 금어기 직후 꽃게 기획전에서 산지직송 서비스로 완판을 기록했다. 이에 쿠팡은 올해 매입 물량을 지난해의 배로 늘리고 산지직송 지역을 신진도, 격포, 법성포, 신안, 진도 등 5곳으로 확대했다.



주요 상품은 피시원 신진도 산지직송 이력추적 햇꽃게 3㎏, 서해안 일품 햇꽃게 3㎏, 어부심 서해안 햇꽃게 2㎏ 등이다. 이 상품들은 카드할인 적용 시 22∼24일까지 100g당 760원에, 25일부터 다음 달 1일까지는 990원에 각각 판매된다.



피시원 신진도 산지직송 이력추적 햇꽃게 상품은 QR코드를 통해 생산지와 포장일자, 생산자 정보를 확인할 수 있다.



쿠팡 관계자는 “지난해 완판 성공으로 물량을 두 배로 늘리고 산지를 확대해 소비자 혜택을 강화할 계획”이라며 “지역 어민의 판로 확대와 상생을 통한 지역 동반 성장도 기대된다”고 말했다.



홈플러스 제공

대형마트 3사는 일제히 꽃게 판매에 나서면서 행사 시작 전부터 치열한 가격 경쟁을 벌였다.



이마트는 이날부터 24일까지 사흘간 신세계포인트를 적립한 고객에게 꽃게를 100g당 760원에 판매한다. 애초 행사 가격을 788원으로 정했다가 하향 조정했다.



홈플러스는 오는 27일까지 활꽃게(냉수마찰 기절꽃게)를 행사 카드로 결제 시 100g당 1090원에 판다. 22∼24일에는 오프라인 매장 한정으로 ‘빙장 햇꽃게(100g, 1인 1㎏ 구매 가능)’를 780원에 판다.



해당 상품을 오는 25∼27일 사흘간 홈플러스 온라인에서는 100g당 905원에 구매할 수 있다.



롯데마트는 오는 27일까지 활꽃게를 100g당 992원에 선보인다.



김성훈 기자 hunhun@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 온라인뉴스부 김성훈 기자 hunhun@kmib.co.kr 2094 응원 하기 가슴 속 훈훈함을 지키겠습니다. 서해안 꽃게 금어기가 풀리면서 유통업계가 햇꽃게 판매 경쟁에 나섰다.쿠팡은 로켓프레시를 통해 22일부터 다음 달 1일까지 ‘가을 꽃게 기획전’을 진행한다고 밝혔다. 오는 24일까지 사흘간 쿠팡의 활꽃게(산꽃게) 판매가는 카드할인 적용 시 100g당 760원으로 대형마트 중에서 최저가에 선보인 이마트와 동일하게 책정됐다.쿠팡은 지난해 금어기 직후 꽃게 기획전에서 산지직송 서비스로 완판을 기록했다. 이에 쿠팡은 올해 매입 물량을 지난해의 배로 늘리고 산지직송 지역을 신진도, 격포, 법성포, 신안, 진도 등 5곳으로 확대했다.주요 상품은 피시원 신진도 산지직송 이력추적 햇꽃게 3㎏, 서해안 일품 햇꽃게 3㎏, 어부심 서해안 햇꽃게 2㎏ 등이다. 이 상품들은 카드할인 적용 시 22∼24일까지 100g당 760원에, 25일부터 다음 달 1일까지는 990원에 각각 판매된다.피시원 신진도 산지직송 이력추적 햇꽃게 상품은 QR코드를 통해 생산지와 포장일자, 생산자 정보를 확인할 수 있다.쿠팡 관계자는 “지난해 완판 성공으로 물량을 두 배로 늘리고 산지를 확대해 소비자 혜택을 강화할 계획”이라며 “지역 어민의 판로 확대와 상생을 통한 지역 동반 성장도 기대된다”고 말했다.대형마트 3사는 일제히 꽃게 판매에 나서면서 행사 시작 전부터 치열한 가격 경쟁을 벌였다.이마트는 이날부터 24일까지 사흘간 신세계포인트를 적립한 고객에게 꽃게를 100g당 760원에 판매한다. 애초 행사 가격을 788원으로 정했다가 하향 조정했다.홈플러스는 오는 27일까지 활꽃게(냉수마찰 기절꽃게)를 행사 카드로 결제 시 100g당 1090원에 판다. 22∼24일에는 오프라인 매장 한정으로 ‘빙장 햇꽃게(100g, 1인 1㎏ 구매 가능)’를 780원에 판다.해당 상품을 오는 25∼27일 사흘간 홈플러스 온라인에서는 100g당 905원에 구매할 수 있다.롯데마트는 오는 27일까지 활꽃게를 100g당 992원에 선보인다.김성훈 기자 hunhun@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지