천안시, 미래기술허브센터 조성한다…국비 250억원 확보
충남 천안시는 중소벤처기업부 ‘청년친화형 중소기업 연구타운 시범사업’에 선정돼 국비 250억원을 확보했다고 22일 밝혔다.
이에 따라 시는 충남도와 함께 357억원을 투입해 ‘청년친화형 미래기술허브센터’를 조성한다.
청년친화형 미래기술허브센터는 천안아산 R&D집적지구에 지하 1층, 지상 6층, 연면적 7096㎡ 규모로 조성된다.
센터에는 청년 창업 공간, 오픈랩, 시제품 제작소, 교육·네트워킹 허브 등이 들어설 예정이다.
시는 청년 연구인력 100명 양성, 창업기업 500개 설립, 150개 기업과의 취업 연계를 목표로 창업 단계별 맞춤형 지원체계를 운영할 계획이다.
김석필 천안시장 권한대행은 “청년들이 지역에서 꿈을 펼치고, 중소기업이 혁신할 수 있는 기반을 마련하게 됐다”며 “천안을 청년이 살고 싶은 도시, 기업이 찾는 혁신 거점으로 만들겠다”고 말했다.
천안=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
