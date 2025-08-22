시사 전체기사 [속보] 김건희특검, ‘양평고속도로 의혹’ 양평군청 등 압수수색 입력:2025-08-22 09:21 수정:2025-08-22 09:32 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 구정하 기자 goo@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 ‘조국 사면’ 외쳤던 민주당 의원조차 “이건 아니다…자숙해야” 2 빌 게이츠 “北, 충분히 저소득 국가…원한다면 함께 할 수도” 3 “저연차 봉급 6.8% 인상” 공무원 춤추게 만든 공문…알고보니 4 김문수 “장외투쟁 없이 李정부 못 이겨… 중도 타령하는데… 자강이 먼저” 5 “광복절 특사, 고뇌 어린 결정… 대통령 측근·선거사범 제외” 해당분야별 기사 더보기 1 현금 부자 외국인 ‘부동산 쇼핑’ 우려에 칼 빼든 정부 2 [속보] 월마트마저 흔들렸다…美증시 약세 마감, S&P 5일 연속↓ 3 최태원 “성과급 5000% 행복 아냐…근시안적 접근” 4 초소형로봇으로 ‘소금쟁이’ 구현… 국내연구진이 기동 비밀 풀었다 5 “이대로면 3년 내 50%가 도산”… 살 것인가, 사라질까 갈림길 해당분야별 기사 더보기 1 영유 ‘4세 고시’ 내몰려… 美 50개 주는 줄줄, 韓 지명은 깜깜 2 ‘이재명 수사·김건희 무혐의’ 검사들 대거 한직으로 좌천 3 “쉰내 나는 수건… 빨래 ‘묵은 궁금증’ 씻겨드립니다” 4 ‘보좌관 성추행’ 박완주 전 민주당 의원, 2심도 징역 1년 5 ‘버스비 지원’ 강남구, 노인 탑승 2.6배↑… 다른 구 노인들 “차별 아니냐” 볼멘소리 해당분야별 기사 더보기 1 [인터뷰]존 볼턴 “트럼프, 나토 수준으로 韓 국방비 요구할 것…조선 협력은 진짜 기회” 2 ‘윤 지지’ 유튜버들, 일본어 영상 올려… 아사히 “한국발 음모론, 일본에 파장” 3 무게만 672t…113년 교회 건물은 통째로 이사 중 4 파월 마지막 ‘잭슨홀 미팅’ 개막… 금리인하 힌트 나올지 주목 5 ‘뜨거운 감자’된 도네츠크… 한반도 종전 시나리오 거론 해당분야별 기사 더보기 1 “한국은 내 심장”…한국계가 한국서 만든 미드 ‘버터플라이’ 2 ‘소다팝’으로 빌보드 오른 빈스 “케데헌 반응, 이 정도일 줄이야” 3 김종국 결혼 발표 “저의 반쪽을 만들어…장가갑니다” 4 “서울올림픽 정신 이어받아 스포츠 복지 사회로 나아가야” 5 “마동석 액션 다 똑같다고요?”…‘트웰브’ 핵주먹 K히어로의 탄생 해당분야별 기사 더보기 1 아이스크림은 유통기한이 없다? …식품안전 ‘사각지대’ 혼란 2 “더피 호랑이, 오윤 민중판화서 영감” 3 매기 강 “더피 호랑이, 민중판화가 오윤 작품에서 영감을 받았어요.” 4 배춧값 7000원 돌파…폭염·폭우에 밥상 물가 ‘빨간불’ 5 [기고] 교회와 목사가 해야할 일 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 “쉰내 나는 수건… 빨래 ‘묵은 궁금증’ 씻겨드립니다” 영유 ‘4세 고시’ 내몰려… 美 50개 주는 줄줄, 韓 지명은 깜깜 검찰 ‘회삿돈 43억 횡령’ 혐의 황정음에 3년 구형 ‘버스비 지원’ 강남구, 노인 탑승 2.6배↑… 다른 구 노인들 “차별 아니냐” 볼멘소리 ‘조국 사면’ 외쳤던 민주당 의원조차 “이건 아니다…자숙해야” [단독] 김건희 “한동훈 발언, 내가 한 말 아냐… 신평 왜 그러나” “광복절 특사, 고뇌 어린 결정… 대통령 측근·선거사범 제외” 빌 게이츠 “北, 충분히 저소득 국가…원한다면 함께 할 수도” 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요