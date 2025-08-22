美캔자스시티 연은총재 “금리 움직이려면 ‘결정적 자료’ 있어야”

제프리 슈미드 캔자스시티 연은총재. 로이터연합뉴스

페드워치툴에 따르면 이날 기준으로 내달 FOMC 회의에서 금리를 0.25% 낮출 확률은 73.6%, 금리를 동결할 확률은 26.4%로 나타났다.