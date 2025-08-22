[속보] 용인 오피스텔 30대 여성 살해용의자 홍천 야산서 긴급체포
경기 용인시에서 30대 여성을 살해한 뒤 달아났던 용의자가 하루만에 경찰에 검거됐다.
경기 용인서부경찰서는 살인 혐의를 받는 30대 남성 A씨를 22일 오전 8시 56분쯤 강원 홍천군 야산에서 긴급체포했다고 밝혔다.
경기남부경찰청 소속 수색견 핸들러가 A씨를 발견한 뒤 강원경찰청 형사기동대가 그를 체포한 것으로 알려졌다.
경찰은 A씨를 강원경찰청에서 용인서부경찰서로 압송해 자세한 경위를 조사할 방침이다.
A씨는 21일 오전 2시 40∼50분 용인시 수지구의 한 오피스텔 지하 주차장에서 지인인 30대 여성 B씨를 미리 준비한 흉기로 여러 차례 찔러 살해한 혐의를 받고 있다.
