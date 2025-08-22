서울 사랑의열매, 사회복지사 역량 강화 사업 성과 공유회 개최

신혜영 사랑의열매 사무처장, 이지선 서울시사회복지사협회 사무처장과 열매학당 관계자들이 기념 촬영을 하고 있다. 사랑의열매 제공

신혜영 서울 사랑의열매 사무처장은 “열매학당은 복지 현장 실무자에게 실질적인 성장의 기회를 제공하는 교육”이라며 “앞으로 실무자들이 성장하고, 현장의 역량이 강화될 수 있도록 교육 기반 마련에 힘쓰겠다”고 말했다.