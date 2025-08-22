1인 개발에서 스튜디오 주력작으로… ‘갓 세이브 버밍엄’ 이렇게 떠올랐다
‘갓 세이브 버밍엄(God Save Birmingham)’은 카카오게임즈가 점 찍은 떡잎이다. 2023년 9월 파일럿 형태로 조촐하게 시작된 이 프로젝트는 지난해 3월 지금의 게임명으로 확정됐고, 같은 해 8월 게임스컴에서 세상에 공개됐다. 당시에는 단 2명이 작업하던 소규모 프로젝트였지만, 현장에서 기대 이상의 반응을 얻은 뒤 카카오게임즈의 투자가 더해지면서 현재는 주력 기대작으로 성장했다.
21일 독일 쾰른 게임스컴 현장에서 열린 미디어데이에서 한상우 카카오게임즈 대표는 “글로벌 경쟁이 치열한 상황에서 시간이 걸리더라도 경쟁력 있는 게임을 만드는 것이 목표”라며 “오션 드라이브가 글로벌 수준에 맞는 게임을 만들기 위해 치열하게 개발하고 있다. 카카오게임즈는 개발에 집중할 수 있는 환경을 조성하고, 마케팅과 홍보 등 다양한 영역에서 지원을 아끼지 않을 계획이다”고 말했다.
오션 드라이브 스튜디오가 개발 중인 ‘갓 세이브 버밍엄’은 리얼리티 생존 게임이다. 버밍엄 마을 전체에 좀비 바이러스가 퍼진 상황에서 유일하게 이성을 유지한 주인공의 처절한 생존기를 다룬다.
게임스컴 현장에서 공개된 프리 알파 데모는 스토리 전개 없이 순수하게 게임성을 확인할 수 있는 수준이다. 주인공이 앉거나 서는 움직임, 무기를 손에 쥐고 휘두르거나, 커다란 물건을 건물 입구에 덧대어 좀비의 난입을 막는 등의 행동을 체험할 수 있다. 수준 높은 그래픽임에도 캐릭터 움직임은 자연스럽고 섬세했다.
김희재 오션 드라이브 스튜디오 대표는 “이번에 선보이는 빌드는 우리가 추구하는 게임성과 가능성을 담아낸 것”이라며 “목표의 절반 정도 왔다고 생각한다. 자신 있는 장르에서 쌓아온 노하우를 활용해 재미있는 게임을 만들겠다”고 말했다.
게임은 단순히 무기로 좀비를 처치하는 것에 그치지 않고, 먹고 마시고 잠자는 생존 요소까지 세심하게 구현한다. 14세기 고증을 반영해 당시 사람들이 음식을 상하지 않게 보관하거나 추위를 피해 장작을 땔 때 어떤 방식을 사용했는지도 재현했다.
또한 마을은 중세 영국 버밍엄 지역에 대한 고증에 기반해 제작됐다. 당시 인구를 고려해 등장하는 좀비 수가 결정됐다고.
차현성 게임 디렉터는 “도시 생존을 다루기 때문에 빈집의 나무를 부수고, 부싯돌로 불을 지피는 등 생활 액션을 면밀하게 묘사하는 것을 중요한 목표로 삼고 있다”고 전했다.
이 프로젝트는 1인 개발로 출발했으나 현재는 오션 드라이브 스튜디오 인력의 절반 이상이 투입되는 주력작이 됐다. 내년 3~4분기 얼리 액세스(미리 해보기) 출시가 목표다.
차 디렉터는 “처음에는 샌드박스 생존 장르 수준으로 생각했는데, 호응을 얻고 개발력이 커지면서 지금에 이르렀다”며 “종말적 세계관이지만 모든 과정을 완수하면 절망적인 상황 속에서도 끝내 살아남을 수 있다는 엔딩을 보여주고 싶다”고 말했다.
버밍엄을 무대로 택한 이유에 대해 그는 “박물관에서 제공하는 상세 자료를 검증하는 과정에서, 게임 개발력이 감당할 수 있는 인구 규모라고 판단했기 때문”이라고 밝혔다.
차 디렉터는 “작년과 올해 여러 게임쇼에서 늘 ‘어안이 벙벙하다’고 소감을 말한다”며 “많은 분들이 관심과 응원을 보내주셔서 큰 힘이 된다”고 덧붙였다.
김 대표는 “잘 알려지지 않은 시장이라도 성공하면 많은 사람들이 즐기게 될 게임을 만들자는 얘길 회사에서 했다. 서바이벌 장르 중 중세 배경은 드문 편이다. 갈 길이 멀지만 열심히 준비해 좋은 결과를 낼 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
쾰른=이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사