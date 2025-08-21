우체국서 당분간 미국행 우편물 접수 ‘스톱’

2020년 3월 17일 오후 서울 중구 서울중앙우체국 창구 모습. 뉴시스

미국 정부는 그동안 유지해 왔던 800달러 이하 소액면세 혜택을 폐지하고, 서류·서신을 제외한 모든 국제우편물에 15% 관세와 세관 신고를 오는 29일부터 부과한다. 미국 행정부는 소형 우편물이 ‘불법 마약류·위조품‘ 등의 반입 통로로 활용되고 있다는 이유로 지난달 30일 행정명령을 내 800달러 이하 소액 면세 제도를 폐지한다고 밝혔다.

연계한 ‘EMS 프리미엄’ 서비스가 남아 있다. 특송사가 통관을 대행하고 관세는 미국 수취인이 부담하는 방식이다. 4.5㎏ 이상 고중량 화물은 기존 EMS보다 저렴할 수 있지만, 가벼운 소포는 약 10%가량 높은 요금이 부과된다.