“저평가와 편견 속 성공 모색” 엔씨아메리카 진정희 대표의 도전
“그간 개발해온 MMORPG와는 다른 새로운 시도를 하고 있지만, 완전히 다른 길로 간다기보다 지난 30년간의 경험을 바탕으로 한 새로운 전략이 나왔다고 이해해 주시면 좋겠습니다.”
진정희 엔씨아메리카 대표는 21일 독일 쾰른 게임스컴 현장에서 열린 미디어 쇼케이스에서 “김택진 엔씨 대표가 글로벌 시장에 대한 고민을 국내 그 어느 게임사보다 먼저 했다”며 서구권 시장에 대한 강한 의지와 자신감을 드러냈다.
펄어비스와 카카오게임즈 등을 거쳐 현재 자리에 오른 진 대표는 “입사한 지 1년여가 됐다. 서양 시장에 대한 경영진의 의지를 이야기하며, 의사결정 과정에서 많은 고민을 거친다는 점을 사업가로서 공감하게 된다”며 “김 대표는 게임에 대한 인사이트가 정말 높은 분”이라고 평가했다.
엔씨소프트는 1997년 창업 후 불과 3년 만인 2000년에 미국 시장에 진출했다. 진 대표는 “초창기부터 글로벌 시장에 대한 고민이 없었다면 그런 과감한 결정을 내리기 어려웠을 것”이라고 말했다.
엔씨소프트는 일찍이 북미, 유럽 등 서구권 공략을 위해 엔씨아메리카와 엔씨웨스트를 설립했다. 자회사는 독자적으로 게임을 개발하거나, 본사 신작을 현지 시장에 맞게 서비스·현지화하는 역할을 맡고 있다.
이날 소개된 신작은 ▲리미트 제로 브레이커스 ▲신더시티 ▲타임 테이커스 ▲블레이드 & 소울 히어로즈 ▲아이온2 ▲길드워2: 비전 오브 이터니티 등 총 7종이다. 출시 단계부터 글로벌 동시 론칭을 고려하거나, 기존 한국 출시작을 글로벌 버전으로 각색한 타이틀들이다. 각 게임의 신규 트레일러와 디렉터급 개발자의 인터뷰도 함께 공개됐다.
진 대표는 “본사의 게임을 서구권에서 잘 서비스하기 위한 역량 강화를 맡고 있다”며 “현지에서 어떻게 하면 더 많이 즐길까를 고민하며 조직을 탄탄하게 만들고 있다”고 설명했다.
엔씨아메리카 대표이자 엔씨웨스트 COO인 그는 “북미 법인이 그간 실패했다는 평가도 있지만, 의미 있는 도전을 해왔다고 생각한다”며 “오랜 기간 사업을 하며 인지도와 규모는 커졌다. 다만 성과가 충분히 반영되지 않아 평판이 좋지 않았던 면이 있었던 것 같다”고 자평했다.
그는 서구권 시장에서 한국 게임의 과제로 ‘저평가’와 ‘편견’을 꼽았다. “우리는 가진 역량에 비해 저평가돼 있다고 생각한다. 엔씨뿐 아니라 많은 한국 게임사가 비슷한 인식을 느낄 것”이라며 “특히 미국·유럽 게이머들은 한국 게임을 ‘pay to win(돈을 써야 이기는 게임)’ 회사로 보는 경향이 있다”고 지적했다.
이어 “우리가 그런 이야기를 가장 많이 듣는 회사일 수도 있다. 절반은 맞고 절반은 틀리다. 다른 시장에서의 경험 때문에 서구권에서 오해를 받을 수밖에 없었던 부분도 있지만, 사업적으로 잘 풀어가려 노력하고 있다”고 덧붙였다.
또 그는 북미·유럽 시장을 “어느 장르든 성공할 수 있는 다양성을 가진 곳”으로 평가하며 “유의미한 시장은 항상 존재한다. 우리가 잘 만들 수 있는 장르를 찾아 사업을 전개하는 것이 중요하다”고 강조했다.
쾰른=이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
