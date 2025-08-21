무궁화열차 사고 피해자 7명 중 5명은 20~30대 ‘청춘’
급하게 작업 인력 구성된 뒤 현장 투입 첫날 사고…산업 현장 고질병 반복
지난 19일 경북 청도에서 경부선 안전 점검을 위해 철로 주변을 이동하던 중 열차에 치여 숨지거나 부상한 근로자 7명 가운데 5명이 20∼30대 청년 노동자로 나타났다.
충분한 안전조치 없이 위험 현장에 내몰린 청년 노동자들이 한순간에 변을 당하는 산업현장의 고질적 병폐가 이번에도 어김없이 되풀이됐다는 지적이다.
한국철도공사(코레일)와 경찰, 소방 당국 등에 따르면 이번 열차 사고 피해자 7명 가운데 1명은 원청인 코레일 소속이고 나머지 6명(사망 2명·부상 4명)은 구조물 안전 점검을 전문으로 하는 하청업체 직원들이다.
이들은 코레일 요청에 따라 당초 계약에 포함되지 않은 철도 주변 사면 점검 과업을 서둘러 수행하기 위해 급조된 팀으로, 현장 투입 첫날 사고를 당한 것으로 확인됐다.
이 가운데 3년 전 코레일에 입사한 A씨(29)는 지난 7월 시설 관련 업무를 총괄하는 대구본부 시설처로 파견됐다가 한 달여 만에 사고를 당했다.
하청업체 소속 6명 가운데 20∼30대 작업자는 4명으로 일반 직원 2명과 과업 수행 시 열차 접근 감시 등 업무를 담당할 아르바이트생 2명으로 확인됐다.
이들 가운데 일부는 추가 과업을 서둘러 마무리하기 위해 다른 지역 터널·교량 점검 업무를 하다가 합류한 인원이다. 또 이번 사고로 숨진 근로자 2명은 모두 하청업체 소속 30대 직원들이다.
해당 하청업체 관계자는 “우리 직원들이 추가 점검해야 할 시설물 위치를 몰랐기 때문에 당시 코레일 직원 1명이 현장에 동행했다”고 말했다.
이를 두고 상대적으로 현장 경험이 적은 A씨가 하청업체 직원 관리를 담당하도록 한 코레일 측 지시는 부적절했다는 비판이 나온다.
철도노조 관계자는 “노조에서 오래 전부터 사측에 요구했던 것이 최소 5년 이상 경험이 있는 선임장(작업반장) 자격을 가진 인력이나 이에 준하는 경험이 있는 인력을 현장 감독으로 보내야 한다는 것이었다”며 “현재는 경험이 없는 관리자가 현장을 제일 잘 아는 작업자들에게 일을 시키는 구조가 반복되고 있다”고 지적했다.
철도 시설물 점검 분야 업체 한 관계자는 “최근 내린 폭우로 안전 점검이 필요한 현장이 많아지자 코레일 측이 연차가 낮은 직원도 급하게 투입한 것 같다”고 했다.
사고 발생 후 사흘이 지나면서 업체와 당국의 인력 배치 시스템뿐만아니라 현장관리 소홀, 안전 불감증 등 정황 역시 속속 드러나고 있다.
수사 당국에 따르면 이번 사고로 피해를 본 하청업체 소속 근로자 6명 가운데 2명은 당초 해당 업체가 작성했던 과업 참여자 명단에 포함되지 않은 것으로 드러났다. 이들 2명 가운데 1명은 사망했다.
이런 까닭에 계획서와 달리 실제 작업에 투입된 인원 가운데 일부는 열차가 운행하는 선로 주변에서 하는 대단히 위험한 작업을 앞두고도 안전 교육을 충분히 받지 않은 채 현장에 투입됐을 가능성이 제기된다.
또 해당 업체 등이 안전 점검작업 착수 전 현장에서 열차 사고를 유발할 수 있는 위험 요소들을 사전에 인지했음에도 시야 확보와 이동 중 위험 순간에 대비한 대피장소 마련, 통행로 확보 등 노력은 거의 없었던 것으로 나타났다.
경찰 관계자는 “이번 사고를 유발한 인적 과실 부분뿐만 아니라 계약 관계, 안전 규정 위반 여부 등을 포괄적으로 조사할 것”이라고 밝혔다.
안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
