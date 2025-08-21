시사 전체기사

인제대 부산·해운대백병원, 유방암 적정성 평가 1등급

입력:2025-08-21 17:50
유방암 적정성 평가 1등급을 받은 인제대 부산백병원(왼쪽)과 해운대백병원(오른쪽)./사진=백병원 제공

인제대학교 부산백병원(원장 양재욱)과 해운대백병원(원장 김성수)이 건강보험심사평가원이 21일 발표한 ‘2023년(2주기 1차) 유방암 적정성 평가’에서 모두 1등급을 획득했다.

해운대백병원은 종합 점수 94.11점, 부산백병원은 94.03점을 받아 전체 평균(88.13점)을 크게 웃돌았다. 두 병원 모두 환자 중심의 진료 체계를 갖추고 있음을 입증했다는 평가다.

이번 평가는 상급종합병원과 종합병원 등 전국 139개 의료기관을 대상으로 진행됐으며, 이 중 81개 기관(58.3%)만이 1등급을 받았다.

유방암 적정성 평가는 전문 인력 구성, 다학제 진료 비율, 확진 후 30일 이내 수술 시행률, 환자 교육상담 실시율, 수술 사망률 및 재입원율 등 8개 지표로 진행된다. 특히 2주기부터는 기존의 ‘수술 중심’ 평가를 넘어 환자 경험과 치료 성과 전반을 반영하는 ‘환자 중심·성과 중심’ 평가로 전환돼 의미를 더했다.

이번 유방암 적정성 평가 결과는 건강보험심사평가원에서 확인할 수 있다.

부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr

