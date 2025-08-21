인제대 부산·해운대백병원, 유방암 적정성 평가 1등급
인제대학교 부산백병원(원장 양재욱)과 해운대백병원(원장 김성수)이 건강보험심사평가원이 21일 발표한 ‘2023년(2주기 1차) 유방암 적정성 평가’에서 모두 1등급을 획득했다.
해운대백병원은 종합 점수 94.11점, 부산백병원은 94.03점을 받아 전체 평균(88.13점)을 크게 웃돌았다. 두 병원 모두 환자 중심의 진료 체계를 갖추고 있음을 입증했다는 평가다.
이번 평가는 상급종합병원과 종합병원 등 전국 139개 의료기관을 대상으로 진행됐으며, 이 중 81개 기관(58.3%)만이 1등급을 받았다.
유방암 적정성 평가는 전문 인력 구성, 다학제 진료 비율, 확진 후 30일 이내 수술 시행률, 환자 교육상담 실시율, 수술 사망률 및 재입원율 등 8개 지표로 진행된다. 특히 2주기부터는 기존의 ‘수술 중심’ 평가를 넘어 환자 경험과 치료 성과 전반을 반영하는 ‘환자 중심·성과 중심’ 평가로 전환돼 의미를 더했다.
이번 유방암 적정성 평가 결과는 건강보험심사평가원에서 확인할 수 있다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
