넷마블 게임 미디어 허브, ‘게임스컴’ 전용 탭 개설

넷마블이 유럽 최대 규모의 게임 쇼 게임스컴 2025 개막에 맞춰 글로벌 프레스룸 채널 ‘넷마블 게임 미디어 허브’ 내 ‘게임스컴 2025’ 전용 탭을 신설했다.

게임스컴은 매년 여름 독일 쾰른에서 열리는 세계 최대 글로벌 게임 전시회다. 올해 행사는 이달 20일부터 24일까지 진행한다.넷마블은 전야제 쇼케이스인 오프닝 나이트 라이브(ONL)에 참가한데 이어, 독일 현지에서 시연 중인 신작 액션 역할수행게임(RPG) ‘몬길: STAR DIVE’의 글로벌 사전등록에 돌입하는 등 게임스컴 기간 동안 활발한 마케팅 활동에 나서고 있다.지난 11일 오픈한 넷마블 게임 미디어 허브는 글로벌 게임 이용자, 미디어, 크리에이터들이 자유롭게 이용할 수 있는 글로벌 프레스룸 채널이다.넷마블 게임 미디어 허브 내 게임스컴 전용 탭에서는 게임스컴 기간 동안 공개된 게임 이미지, 영상, 보도자료 등 다양한 공식 리소스들과 함께 현장 사진들도 쉽게 확인하고 다운로드 받을 수 있다. 해외 이용자 및 미디어를 위해 한국어뿐만 아니라 영어, 일본어를 함께 지원한다.넷마블 관계자는 “게임스컴에 방문하지 못하신 분들도 넷마블 게임 미디어 허브를 통해 현장 분위기를 생생하게 느낄 수 있게 준비했다”며 “앞으로도 넷마블 게임 미디어 허브를 통해 풍부한 게임 콘텐츠를 제공할 예정이니 많은 관심 부탁드린다”라고 말했다.쾰른=이다니엘 기자 dne@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지