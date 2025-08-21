“교회 부흥 및 전도 집회, 신바람힐링 강사진들과 함께 하세요“
기독문화선교회, 영적 부흥 위해 전문성, 다양성 더해
“한국교회 전도와 부흥을 위해 말씀과 기도로 준비된 사역자들과 함께 한국교회를 섬기겠습니다.”
㈔기독문화선교회(이사장 김숙희 목사·대표회장 강형규 목사·상임대표 서정형)는 전문성 있는 강사진과 다양한 문화 프로그램을 통해 한국교회 부흥을 위해 더욱 섬기겠다고 21일 밝혔다. 이어 “올해 기독문화선교회 21주년을 맞아 한국교회 부흥을 위한 마중물과 디딤돌이 되기 위해 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.
서정형 기독문화선교회 대표는 “산불과 수해 등 여러 어려움이 있지만 하나님을 의지하고 새로운 각오로 나아가길 소망한다”며 “예배 회복, 신앙 회복, 전도 회복, 도덕성 회복, 교회의 신뢰 회복을 위해 기독문화선교회가 다양한 프로그램을 기획해 한국교회의 희망을 되찾는 일에 앞장서겠다”고 다짐했다.
서정형 대표는 2025년 하반기 사역 주제를 ‘달리다굼’으로 정했다. 한국교회 영적 회복을 위해 주님을 향한 첫사랑을 회복하고 서로 존중하며 하나님이 기뻐하시는 사역을 하자는 취지다. 선교회는 교계와 성도들의 새로운 결단과 치유를 위한 부흥회와 영성 집회를 준비하고 있다. 아울러 기독교 문화사역이 필요한 교회를 위해 열린음악회와 간증 집회를 진행할 예정이며 힐링과 쉼이 필요한 곳에 힐링 프로그램도 운영할 계획이다.
선교회는 다양하고 전문적인 강사진들로 구성되어 있다. 회원들은 각 교회의 상황에 자신의 달란트로 섬길 계획이다. 신바람힐링 강사진으로는 김숙희(말씀) 강형규(말씀) 윤항기(찬양 간증) 리종기(명함 전도) 윤태현(말씀 영성) 신원희(말씀, 계시록) 서화평(터치 전도) 김만주(말씀) 정규재(선교) 박광보(현대판 욥 간증) 배영만(간증) 김창호(찬양, 청소년 사역) 목사, 두상달(가정 사역) 조용근(재정 관리) 한인수(간증) 이종근(3만명 전도간증) 서수남(찬양간증) 홍수환(4전5기 간증) 장로, 이왕재(건강 간증) 박사, 서유석(찬양 간증) 태진아(찬양) 이용식(간증) 권영찬(간증) 집사, 박순열(찬양) 전도사, 김민정(찬양 간증) 옥희(찬양) 권사, 구순연(한영혼 전도) 집사, 이동진(어린이 부흥회) 목사, 강원구 모리아(찬양 간증) 목사 부부, 원혁(찬양) 집사 등이다.
후원 이사로는 HD현대크루즈존 김도현 집사가 섬기고 있다. 기독문화선교회는 사역에 함께 할 목회자와 평신도 사역자, 후원 이사를 모집하고 있다.
전병선 선임기자 junbs@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사