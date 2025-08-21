“교회 부흥 및 전도 집회, 신바람힐링 강사진들과 함께 하세요“

기독문화선교회, 영적 부흥 위해 전문성, 다양성 더해

​“올해 기독문화선교회 21주년을 맞아 한국교회 부흥을 위한 마중물과 디딤돌이 되기 위해 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.

새로운 각오로 나아가길 소망한다”며 “예배 회복, 신앙 회복, 전도 회복, 도덕성 회복, 교회의 신뢰 회복을 위해 기독문화선교회가 다양한 프로그램을 기획해 한국교회의 희망을 되찾는 일에 앞장서겠다”고 다짐했다.