“일 처리가 왜 이래”…공무원 스토킹한 40대 구속

A씨는 행정복지센터에 근무 중인 공무원을 노려보거나 퇴근하는 공무원의 차량을 오토바이로 뒤쫓고,

센터 주차장에 있는 개인·관용 차량을 뾰족한 물체로 긁는 등

경찰조사결과 A씨는 스토킹과 관련해 긴급응급조치가 결정된 이후에도 지속적으로 범행을 저질렀던 것으로 드러났다.

피해자 안전조치를 시행하던 경찰은 지난 18일 행정복지센터를 다시 찾은 A씨를 현행범으로 체포했다.

경찰 관계자는 “공직자들이 공무 수행 중 위협받는 일이 없도록 무관용 원칙으로 대응할 것”이라며 “공무원 및 사회적 약자 대상 범죄는 강력한 수사와 함께 철저한 피해자 보호 조치를 하겠다”고 말했다.