[속보]순천 레미콘공장 탱크 질식 사고 3명 구조 완료…2명 위독
중장비 동원해 탱크 눕혀 구조 완료
전남 순천시의 한 레미콘공장 ‘혼화제 탱크’에서 질식 사고가 발생한 가운데 작업자 3명이 모두 구조돼 병원으로 이송됐다.
21일 전남소방본부 등에 따르면 이날 오후 1시29분쯤 전남 순천시 서면의 한 레미콘공장 내 혼화제 탱크 내에서 청소 작업 중이던 작업자 3명이 쓰러져 있다는 신고가 접수됐다.
소방 당국은 탱크 내에서 쓰러져 있는 A씨(60), B씨(57), C씨(53) 중 A씨를 먼저 구조해 병원으로 이송했다. A씨는 구조 당시 스스로 호흡을 하고 있는 상태인 것으로 전해졌다.
당국은 곧이어 B씨, C씨도 잇따라 구조했으나 이들은 위독한 상태인 것으로 알려졌다.
당국은 탱크 진입로가 좁고 어두워 구조에 난항을 겪자 중장비를 동원, 탱크를 눕혀 구조작업을 벌였다.
순천=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
