역대기는 역사 보충서?… 예배·순종의 본문으로 재발견

한국복음주의구약신학회, 제14차 구약과 목회와의 만남 및 제55차 학술발표회 개최

전용호 총신대 구약학 교수가 21일 서울 서초구 백석대 백석아트홀에서 열린 한국복음주의구약신학회 학술발표회에서 역대기를 어떻게 설교할지에 대해 소개하고 있다.

성경 구약의 역대기가 단순한 역사 보충서가 아니라 강단에서 예배 공동체 회복과 순종의 신앙을 선포할 수 있는 본문으로 재발견되고 있다. 한국복음주의구약신학회(회장 유선명 교수)는 21일 서울 서초구 백석대 백석아트홀에서 제55차 학술발표회를 열고 ‘역대기를 어떻게 설교할 것인가’를 주제로 논의했다.



전용호 총신대 구약학 교수는 ‘다윗의 신앙:언약궤 중심으로’ 발표에서 최근 고고학 연구 성과가 역대기의 신뢰성을 뒷받침한다고 소개했다. 대표적인 사례가 역대하 32장에 언급된 ‘히스기야의 수로’다. 19세기 예루살렘에서 발견된 히스기야 터널이 본문 기록과 일치하며 방사성 동위원소 연대측정 결과 실제 히스기야 시대에 사용된 것으로 확인됐다는 것. 전 교수는 “이는 역대기가 신앙적 상징을 넘어 역사적 사실을 담고 있음을 보여준다”고 말했다.



그는 역대기가 그린 다윗의 모습을 “언약궤 중심의 신앙인”이라고 규정했다. 다윗이 즉위 직후 가장 먼저 언약궤를 예루살렘으로 옮긴 사실을 강조하며 “성전은 언약궤를 모시는 집이었다. 다윗 신앙의 핵심은 살아 계신 하나님의 뜻을 묻고 실천하는 데 있다”고 했다.



전 교수는 “다윗의 관심은 성전 건물이나 제의 자체가 아니었다. 성전 예배는 삶의 예배와 순종으로 이어지는 출발점일 뿐”이라며 “형식적 예배가 아니라 하나님의 뜻에 순종하는 산 제사가 본질임을 기억해야 한다”고 강조했다.



이어 “역대기가 열왕기에 없는 선지자들의 이름과 활동을 새롭게 드러낸 것은 제의나 제사장 계급에 국한되지 않음을 보여준다”며 “이는 하나님의 뜻을 행하는 것이 유다 왕들의 핵심 책무였고 순종 여부가 왕조의 흥망을 가른다는 사실을 분명히 하기 위함”이라고 분석했다.



이날 학회에서는 전 교수 외에도 두 편의 논문이 발표됐다. 황선우 총신대 구약학 교수는 아마샤 본문을 중심으로 열왕기와 역대기의 평행 구절을 비교하며 “부분적 순종에 머문 신앙의 한계”를 지적했다. 안석일 총신대 신대원 구약학 교수는 “역대기가 유다 왕들을 선한 왕과 악한 왕으로 뚜렷하게 구분해 묘사한다”고 분석했다. 그는 “왕들의 평가 기준은 군사력이나 정치적 성취가 아니라 하나님께 대한 충성과 신앙적 태도였다”고 설명했다.



유선명 회장은 “역대기서는 한때 ‘앞선 역사서의 보충 자료’로 홀대받았지만 최근 연구를 통해 구조적 통일성과 문예적 탁월성이 드러나고 있다”며 “중요성이 점점 더 인정받고 있다”고 밝혔다.



장종현 백석대 총장이 21일 서울 서초구 백석대 백석아트홀에서 열린 한국복음주의구약신학회 학술발표회 개회예배 설교를 하고 있다.

개회예배 설교를 맡은 장종현 백석대 총장은 “목회는 설교만으로 되지 않는다. 가슴에 예수 그리스도의 생명이 있어야 한다”며 “신학이 학문으로만 머물면 교회를 살리지 못한다. 무릎 꿇는 신학, 말씀을 생명으로 흡수하는 신학이 필요하다”고 말했다.



