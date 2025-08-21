‘대전 0시 축제’, 9일간 방문객 216만명 찾았다

이장우 대전시장이 21일 대전시청에서 기자회견을 갖고 지난 16일 막을 내린 '대전 0시 축제' 성과를 발표하고 있다. 대전시 제공

이장우 대전시장은 21일 축제 결산 브리핑을 갖고 “축제를 통해 대전을 ‘노잼도시’라는 오명을 벗고 ‘꿀잼도시·완잼도시·웨이팅의 도시’라는 수식어가 따라붙는 전국에서 가장 핫한 도시로 변화시켰다”고 밝혔다.

올해는 강원 원주·화천, 충남 천안·보령 등 10개 지자체와 축제 관련 기관 관계자들이 직접 대전을 찾아 운영 노하우를 배우고 갔다.

특히 광주의 한 방송국은 특별 기획보도를 통해 대전 0시 축제의 성공 사례를 광주·전남 지역에 소개했다.

지역민들의 축제 참여율도 더 높아졌다. 문화예술인

원도심에 마련된 41개 공간에서 540회 공연을 펼쳤다. 공연에 참여한 일반

3294명, 자원봉사자는 1695명을 기록하는 등 총 4989명의 시민이 축제에 참여했다.

가족 단위 관람객을 위한 프로그램도 큰 호응을 얻었다. 옛 충남도청사에 마련한 패밀리테마파크에는 총 53만명이 방문했으며 놀이과학체험에는 가족들이 즐길 수 있는 각종 체험프로그램이 다양하게 운영됐다.

안전사고는 올해도 발생하지 않았다. 경찰·소방 등 하루 평균 817명의 안전 인력을 배치하고, 인공지능(AI) 기반의 인파 관리 시스템으로 실시간 밀집도를 분석해 혼잡 구간을 신속히 분산시킨 것이 효과를 보였다고 시는 설명했다.

이 시장은 “대전 0시 축제는 대한민국을 넘어 세계 속으로 도약할 준비가 돼 있다”며 “새로운 콘텐츠와 과감한 도전을 통해 내년에는 더 큰 감동과 성과로 보답하겠다”고 강조했다.