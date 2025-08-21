[기고] 교회와 목사가 해야할 일
박조준 목사(국제독립교회연합회, 국제교회논평회 설립자)
하나님의 교회는 세상의 기관이나 단체와는 구별됩니다. 이념으로 구성된 단체, 이해관계로 생긴 단체, 취미생활이나 학연으로 생긴 모임 등 아마 우리나라에 기관이나 단체는 수백, 수천에 이를 것입니다. 그런데 하나님의 교회는 그런 기관이나 단체가 아닙니다.
직업도 그렇습니다. 현대의 직업은 세분돼서 수천수만 그 수를 헤아리기 어려울 정도입니다. 그런데 목사직은 그중에 하나가 아닌 특별한 성직입니다. 모든 직업 중에 구별된 직분입니다. 하나님의 부르심을 받고 하나님의 심부름을 하라고 세운 직분입니다. 그러므로 교회나 목사는 세상과는 구별돼야만 합니다.
기업은 이윤추구가 목적입니다. 정치단체나 정치인은 권력 쟁취가 목적입니다. 그러나 교회나 목사는 이해관계를 떠나 하나님의 뜻이 어디 있느냐를 묻고 그 뜻을 따르는 것이고, 그것이 하나님이 원하시는 것이라는 확신이 생길 때는 생명이라도 귀한 것으로 여기지 않고 내어놓는 것입니다. 그래서 기독교 역사를 보면 순교자가 생기는 것입니다.
그렇습니다. 기독교 역사는 순교의 역사라고 해도 좋을 것입니다. 진리와 공의를 위해서 생명을 내어놓는 것이 기독교입니다. 이것이 없으면 교회도 목사도 사실 의미가 없습니다. 예배당 건물이 교회가 아닙니다. 많은 사람이 모였다고 교회가 아닙니다. 교회가 교회 구실을 하고 목사가 목사의 사명을 다해야만 교회라고 할 수 있을 것입니다.
예수님께서 그리스도인들을 향해 “너희는 세상의 소금이다”라고 말씀하셨습니다. 소금은 귀한 존재입니다. 우리 몸에 염분이 부족하면 생명이 위태롭습니다. 모든 음식에 소금이 없으면 맛을 낼 수가 없습니다. 소금은 따라서 부패를 방지하는 역할을 합니다. 이렇게 귀한 역할을 하는 소금입니다. 그런데 이 소금이 자기 역할을 못하고 그 맛을 잃게 되면 어떻게 됩니까. 예수님 말씀대로 하면 “소금이 그 맛을 잃으면 무엇으로 짜게 하리오 후에는 아무 쓸데 없어 다만 밖에 버려져 사람에게 밟힐 뿐이니라”고 했습니다. 소금은 맛이 있을 때 소금의 가치가 있는 것이지 그 맛을 잃으면 거름에도 못 쓰고 길가에 내버려 짓밟힐 뿐이요, 거추장스럽고 부담스러운 존재로 전락해버리고 마는 것입니다. 귀한 것은 생명이 있고 의미가 있고 역할을 감당할 때이지 생명을 잃고 의미가 상실되고 역할을 감당치 못할 때 살았다는 이름은 있으나 실상은 죽은 사데교회처럼 돼버리고 마는 것입니다. 이것은 무서운 일이요 비극적인 일입니다.
오늘의 한국교회 그리고 목사님들의 현실은 어떻습니까. 빛과 어두움 진리와 거짓이 싸우고 있지 않습니까. 성도들은 갈팡질팡하고 있습니다. 성도 가운데는 하도 답답해서 “목사님은 어느 편이세요”라고 물으면, 많은 목사가 “저는 이편도 저편도 아니고, 좌로나 우로나 치우치지말라 하셨으니 중도입니다”라고 대답한다고 합니다.
양자택일입니다. 둘 사이에서 하나를 택해야 합니다. 선택에는 용기가 필요하고 확신이 있어야 합니다. 직업의식이 아니라 사명의식이 있어야 합니다. 악이 비록 강해도 진리가 더욱 강합니다. 진리에 따라 살아갈 때 어려움도 당합니다. 우리 가는 그 앞길에 어두움의 장막이 덮치기도 합니다. 그러나 하나님이 함께 계셔 항상 지켜 주실 것입니다. 저는 이 찬송가의 가사를 믿습니다. 갈라디아 교회를 향한 사도바울의 선언이 생각납니다.
“이제 내가 사람에게 좋게 하랴 하나님에게 좋게 하랴 사람들에게 기쁨을 구하랴. 내가 지금까지 사람들의 기쁨을 구하였다면 그리스도의 종이 아니니라.”(갈 1:10)
우리 목사님들 사람의 종이 아니라 그리스도의 종이 되었으면 합니다.
