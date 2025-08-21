[속보] 순천 레미콘공장서 사고…청소작업자 3명 의식불명
전남 순천 소재 레미콘공장에서 간이탱크 내부를 청소하던 작업자 3명이 의식불명 상태에 빠져 소방당국이 구조 작업을 벌이고 있다.
21일 소방당국 등에 따르면 이날 오후 1시29분쯤 전남 순천시 서면 순천일반산업단지 내 A 레미콘 공장에서 지상 간이탱크 청소 작업자 3명이 연락 두절됐다는 신고가 접수됐다.
소방당국은 다수의 사상자가 발생했을 가능성을 염두에 두고 수색에 착수했다.
소방관들은 오후 1시39분쯤 탱크 내부에서 의식 불명 상태에 빠진 작업자 3명을 발견했다.
소방당국은 탱크를 해체하는 방식으로 작업자들을 구조하고 있다.
이들은 외주업체 소속인 것으로 전해졌다.
해당 탱크는 콘크리트 혼화에 쓰이는 화학약품 저장 용도로 쓰인 것으로 전해졌다.
경찰과 소방당국은 작업자를 구조하는 한편 정확한 사고 경위 등을 파악할 방침이다.
