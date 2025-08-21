[속보] ‘코인 99억 신고 누락’ 김남국, 2심에서도 무죄
거액의 가상자산(코인) 보유 사실을 숨기려고 허위 재산 신고를 한 혐의로 재판에 넘겨진 김남국 대통령실 디지털소통비서관이 2심에서도 무죄를 선고받았다.
서울남부지법 형사항소3-1부(부장판사 임선지 조규설 유환우)는 위계공무집행방해 혐의로 기소된 김 비서관에 대해 1심과 같이 무죄를 21일 선고했다.
검찰에 따르면 김 비서관은 2021년 주식매도 대금 약 9억8000만원을 가상자산에 투자해 90억원의 수익을 올렸다.
김 비서관은 2021~2022년 국회의원 재산 신고 당시 코인 계정 예치금이 99억원에 달하자 수익을 숨기기 위해 예치금 중 9억5000만원을 은행 예금 계좌로 송금하고, 나머지 예치금 약 90억원을 코인으로 변환해 신고를 회피한 혐의를 받는다.
손재호 기자
