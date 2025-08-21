미트뱅크, 지역사회에 ‘사랑의 식품 기부’ 전달

사랑의 식품 기부. 인천기독교종합사회복지관 제공

미트뱅크는 이번 기부를 통해 약 1000만원 상당의 양념고기 1000kg을 서구태화푸드뱅크, 서구푸드마켓 1·2호점, 계양구푸드뱅크, 동구푸드뱅크 등에 전달했다.

미트뱅크 관계자는 “지역 사회와 함께 성장해온 기업으로서 어려운 이웃에게 조금이나마 도움이 되고 싶었다”며 “앞으로도 나눔과 상생의 가치를 실천할 수 있도록 지속적으로 노력하겠다”고 강조했다.