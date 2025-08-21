검찰 ‘회삿돈 43억 횡령’ 혐의 황정음에 3년 구형
검찰이 회삿돈 43억원을 횡령한 혐의로 재판에 넘겨진 배우 황정음에 대해 징역 3년을 구형했다.
제주지검은 21일 제주지법 형사2부(부장판사 임재남) 심리로 열린 결심공판에서 특정경제범죄 가중 처벌 등에 관한 법률 위반(횡령) 혐의로 기소된 배우 황정음에 대해 징역 3년을 선고해 달라고 재판부에 요청했다.
공소 사실에 따르면 황씨는 자신이 100% 지분을 소유한 훈민정음엔터테인먼트에서 자금 43억4000만원을 횡령한 혐의를 받는다.
황씨는 2022년 7월쯤 해당 기획사 명의로 8억원을 대출받은 뒤 기획사 계좌에 있던 7억원을 가지급금 명목으로 개인계좌로 이체해 가상화폐에 투자했다.
황씨는 이와 비슷한 방식으로 그 해 10월까지 총 13회에 걸쳐 회삿돈 43억 6000만원 중 42억여원을 가상화폐에 투자한 것으로 드러났다. 나머지는 재산세와 지방세를 내는데 쓴 것으로 파악됐다.
황씨는 지난 5월 첫 공판에서 혐의를 모두 인정했다.
황씨는 지난 5월 30일과 6월 5일 두 차례에 걸쳐 훈민정음엔터테인먼트에서 가지급금 형태로 꺼내 쓴 금액을 모두 변제했다.
황씨에 대한 선고 공판은 9월 중 열릴 예정이다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
