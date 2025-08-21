檢, ‘43억원 횡령’ 혐의 황정음에 징역 3년 구형

배우 황정음. 뉴시스

특정경제범죄 가중 처벌 등에 관한 법률 위반(횡령) 혐의로 재판에 넘겨진 황정음에 대해 징역 3년을 선고해 달라고 재판부에 요청했다.

황정음은 횡령한 돈 중 42억원을 가상화폐에 투자했으며, 나머지는 재산세와 지방세를 내기 위한 카드값 등에 쓴 것으로 파악됐다.