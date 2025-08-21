시사 전체기사

천안시 생활인구·청년·출생 모두 증가

입력:2025-08-21 14:26
공유하기
글자 크기 조정
천안시청 전경. 천안시 제공

충남 천안시는 지난 5월 사상 처음으로 인구 70만 명을 돌파한 이후 꾸준히 증가하고 있다고 21일 밝혔다.

시 인구는 지난달 말 기준 70만 1756명으로 인구 70만명을 넘어선 지난 5월 14일보다 1727명 증가했다.

생활인구와 청년인구도 늘고 있다. 시 생활인구는 5월 말 기준 174만 6015명으로 전월 대비 4만 5971명(2.7%) 늘었다.

생활인구는 주민등록인구 외에도 등록외국인, 체류인구를 포함한 수치다.

시 청년 인구는 지난달 말 기준 19만 7653명으로 천안 주민등록인구의 30%로 집계됐다. 평균 연령은 42.4세로, 전국 평균연령인 45.7세보다 3.3세 낮다.

김석필 천안시장 권한대행은 “천안형 인구정책으로 전 연령층에서 고른 인구 증가를 보여주고 있다”며 “청년·출생·정주여건 개선 정책을 강화하고, 인구 유입 전략을 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.

천안=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘보좌관 성추행’ 박완주 전 민주당 의원, 2심도 징역 1년
“저연차 봉급 6.8% 인상” 공무원 춤추게 만든 공문…알고보니
[인터뷰]존 볼턴 “트럼프, 나토 수준으로 韓 국방비 요구할 것…조선 협력은 진짜 기회”
최태원 “성과급 5000% 행복 아냐…근시안적 접근”
대학교 동아리방서 리튬이온 배터리 충전중 불…“열폭주 추정”
더 위로 치솟는 삼계탕·냉면 가격
“이대로면 3년 내 50%가 도산”… 살 것인가, 사라질까 갈림길
‘잘 나가던 K푸드도…’ 관세 앞에서 꺾였다
국민일보 신문구독