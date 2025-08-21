“감기로 병원가듯” 소방관 트라우마 치료, 일상이 되려면 [요.맘.때]

소방청 주도의 지원 프로그램 운영돼야

트라우마 특성 맞춘 ‘밀착형 지원’ 필요

치료에 소극적인 분위기 바꿔야

지난 2023년 6월 14일 대구 앞산터널에서 열린 대형교통사고 대비 유관기관 합동 훈련에서 소방관들이 모의훈련을 하고 있다. 뉴시스

한국트라우마스트레스학회장을 지낸 백종우 경희대 정신건강의학과 교수는 “동료상담은 전국으로 확대할 필요가 있는 제도”라며

“이미 시행 중인 좋은 프로그램들을 중앙에서 통일된 체계를 가지고 운영했으면 하는 아쉬움이 있다”고 말했다.

지난 2023년 11월 9일 서울 동작구 서울시민안전체험관에서 한 소방관계자들이 '순직 소방관 추모의 벽'을 바라보고 있다. 뉴시스

지난 2022년 10월 31일 서울 용산구 이태원 참사 현장 인근의 추모공간에서 한 시민이 헌화하고 있다. 뉴시스

이상한 사람처럼 보일까 봐 걱정된다’며 심리검사 문항에 ‘0점’을 체크하는 분들을 많이 봤다”며 “이를 개인의 숙제로 돌리기보다 인식 전환을 위한 소방청 차원의 방법을 고민해야 할 것”이라고 말했다.

요즘, 당신의 마음은 어떠신가요? ‘요.맘.때’는 우리 사회의 다양한 이슈를 ‘마음 돌봄’의 시각으로 조명하는 코너입니다. 이슈마다 숨어 있는 정신건강의학적 정보를 전하고 때로는 독자들에게 공감과 힐링의 시간도 제공하고자 합니다.

