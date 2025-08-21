“검사 나와” 검찰청 찾아가 흉기 난동 피운 60대 체포
전주지검 앞서 난동 피우다 붙잡혀
다친 사람 없어 “영장 신청 등 검토”
과거 사건 처리에 불만을 품고 전주지검을 찾아가 흉기 난동을 피운 60대가 현행범으로 체포됐다.
전북경찰청은 21일 오전 10시쯤 전북 전주시 덕진구 만성동 전주지방검찰청 앞에서 흉기 난동을 피운 60대 A씨를 특수협박 혐의로 현행범 체포했다고 이날 밝혔다.
A씨는 “검사를 만나겠다”며 검찰청사로 들어가려다 청사 방호 직원들의 제지를 받자, 미리 준비한 흉기를 꺼내 공중에 휘두르는 등 난동을 피운 것으로 조사됐다. A씨가 휘두른 흉기에 다친 사람은 없었다.
A씨는 8년전 자신의 사건 처리에 불만을 품고 검사를 만나겠다며, 검찰청사를 찾은 것으로 알려졌다.
경찰은 A씨를 상대로 정확한 사건 경위를 조사한 뒤 구속영장 신청 등 A씨의 신병 처리 방향을 결정할 방침이다.
전주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
