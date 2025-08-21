이은형 건정연 연구위원, 경기도 물류단지 실수요검증위원회 위촉

이은형 대한건설정책연구원 연구위원

경기도 물류단지실수요검증위원회는 ‘물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률’ 제22조의7 및 ‘경기도 물류단지 실수요검증위원회 구성 및 운영조례’에 따른 것이다.