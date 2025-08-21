이은형 건정연 연구위원, 경기도 물류단지 실수요검증위원회 위촉
6일 건설업계에 따르면 이은형 대한건설정책연구원 연구위원이 ‘경기도 물류단지실수요검증위원회 위원’으로 위촉됐다. 전문분야는 금융·건축으로 임기는 2027년 6월까지다.
경기도 물류단지실수요검증위원회는 ‘물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률’ 제22조의7 및 ‘경기도 물류단지 실수요검증위원회 구성 및 운영조례’에 따른 것이다.
이 연구위원은 그간 물류·교통 분야와 관련해 인천시 물류단지 실수요검증위원회, 부산시 물류단지실수요검증위원회 및 물류정책위원회, 강원도 물류정책위원회, 경기도 물류단지계획심의위원회, 국토교통부 중앙산업단지계획심의위원회(지방위원), 제주도 교통위원회 위원을 역임했다.
