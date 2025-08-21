시사 전체기사

이은형 건정연 연구위원, 경기도 물류단지 실수요검증위원회 위촉

입력:2025-08-21 14:05
공유하기
글자 크기 조정
이은형 대한건설정책연구원 연구위원

6일 건설업계에 따르면 이은형 대한건설정책연구원 연구위원이 ‘경기도 물류단지실수요검증위원회 위원’으로 위촉됐다. 전문분야는 금융·건축으로 임기는 2027년 6월까지다.

경기도 물류단지실수요검증위원회는 ‘물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률’ 제22조의7 및 ‘경기도 물류단지 실수요검증위원회 구성 및 운영조례’에 따른 것이다.

이 연구위원은 그간 물류·교통 분야와 관련해 인천시 물류단지 실수요검증위원회, 부산시 물류단지실수요검증위원회 및 물류정책위원회, 강원도 물류정책위원회, 경기도 물류단지계획심의위원회, 국토교통부 중앙산업단지계획심의위원회(지방위원), 제주도 교통위원회 위원을 역임했다.

권중혁 기자 green@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘보좌관 성추행’ 박완주 전 민주당 의원, 2심도 징역 1년
[단독] 김건희 “한동훈 발언, 내가 한 말 아냐… 신평 왜 그러나”
[인터뷰]존 볼턴 “트럼프, 나토 수준으로 韓 국방비 요구할 것…조선 협력은 진짜 기회”
용인 쿠팡 물류센터서 50대 근로자 사망…경찰 수사
“아내 역할만 충실 하겠다”더니… 집권 초부터 ‘김건희 리스크’
‘잘 나가던 K푸드도…’ 관세 앞에서 꺾였다
‘음주 뺑소니’ 김호중 이감된 국내 유일 ‘민영 교도소’는 어디
‘케데헌’ 감독 만난 이 대통령 “문화강국 초입, 대대적 투자할 것”
국민일보 신문구독