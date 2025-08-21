시사 전체기사

[속보] 김건희 여사, 특검 도착…구속 후 3번째 출석

입력:2025-08-21 13:25
공유하기
글자 크기 조정
윤석열 전 대통령 부인 김건희 여사가 지난 12일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 마친 뒤 서울 서초구 서울중앙지법을 나서고 있다. 사진공동취재단, 연합뉴스

손재호 기자 sayho@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“저연차 봉급 6.8% 인상” 공무원 춤추게 만든 공문…알고보니
[인터뷰]존 볼턴 “트럼프, 나토 수준으로 韓 국방비 요구할 것…조선 협력은 진짜 기회”
최태원 “성과급 5000% 행복 아냐…근시안적 접근”
대학교 동아리방서 리튬이온 배터리 충전중 불…“열폭주 추정”
더 위로 치솟는 삼계탕·냉면 가격
“이대로면 3년 내 50%가 도산”… 살 것인가, 사라질까 갈림길
‘잘 나가던 K푸드도…’ 관세 앞에서 꺾였다
‘음주 뺑소니’ 김호중 이감된 국내 유일 ‘민영 교도소’는 어디
국민일보 신문구독