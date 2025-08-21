“무궁화호 사고 책임 통감” 한문희 코레일 사장 사의 표명

2023년 취임식에서 취임사를 발언하고 있는 한문희 코레일 사장. 코레일 제공

한 사장은 “철도 작업자 사고 발생에 대해 유가족과 국민께 깊이 사과드리고 무거운 책임을 통감한다”고 밝혔다.

코레일 관계자는 “유가족과 부상자 지원에 총력을 다하고 사고 원인을 철저히 규명할 수 있도록 관계 기관에 적극 협력하겠다”며 “다시는 유사한 사고가 재발하지 않도록 근본적 대책을 마련하겠다”고 말했다.